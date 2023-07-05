رسميًا.. بوليفار يعلن عودة برونو ساڤيو لاعب الأهلي لصفوفه مرة أخرى

أعلن نادي بوليفار البوليفي عودة برونو سافيو لاعب النادي الأهلي لصفوف الفريق مرة أخرى.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي بوليفار البوليفي، رسالة ترحيب بعودة اللاعب لصفوف ناديه مرة أخرى.

ولم يكشف النادي البوليفي تفاصيل الصفقة أو مدة التعاقد الخاص باللاعب.

وانضم برونو سافيو ، 28 عاما ، إلى الأهلي المصري مطلع الموسم الحالي قادما من بوليفار.

ولعب سافيو مع الأهلي 18 مباراة وسجل هدفين في مرمى الزمالك ببطولة كأس السوبر المصري وغزل المحلة بالدوري وصنع 3 أهداف لزملائه.

وابتعد سافيو عن المشاركة مع الأهلي منذ فترة طويلة وتردد أن اللاعب البرازيلي حرض مواطنه جوستافو سوزا لاعب جيونبوك الكوري الجنوبي على عدم الانضمام للأهلي في الانتقالات الشتوية الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نادي الإسماعيلي اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار المباراة المؤجلة من الجولة 18.

ويمتلك النادي الأهلي في رصيده 69 في المركز الأول من بطولة الدوري، إذ لعب الأهلي 27 مباراة ومازالت أمامه مباريات مؤجلة.