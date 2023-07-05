حمدي فتحي يصل إلى الدوحة تمهيدًا للتعاقد الرسمي مع نادي الوكرة القطري

وصل منذ قليل نجم النادي الأهلي السابق ولاعب نادي الوكرة الحالي إلى مطار قطر وسط استقبال حار وترحيب من مسؤولين نادي الوكرة القطري، وذلك بعد الانضمام رسميا للنادي، و يتبقي فقط الإعلان الرسمي للصفقة في مؤتمر صحفي كبير للاعب.

وذكر الموقع عبر تصريحات للشيخ محمد بن فهد آل ثاني المتحدث الرسمي باسم النادي أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية جرت المفاوضات بين جميع الأطراف وتم خلال هذه الفترة الاتفاق على كافة التفاصيل وبالتالي لم يبق سوى توقيع العقد رسميًا.

وأضاف أن حمدي فتحي سيخضع للفحص الطبي في مستشفى اسبيتار عقب وصوله إلى الدوحة وبمجرد صدور نتيجة الفحص سيتم تحديد موعد توقيع العقد والإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي كبير بحضور اللاعب ووكيل أعماله ووسائل الإعلام.

واختتم أن انضمام حمدي فتحي سيكون الصفقة الأخيرة في قائمة المحترفين بنادي الوكرة وبالتالي سنكون أغلقنا هذا الملف نهائيًا حتى يتم التركيز بعد ذلك على تحضيرات الموسم الجديد سواء فيما يخص المشاركة في دوري أبطال آسيا أو البطولات المحلية.