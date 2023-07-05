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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تعيد تشغيل مصانع السيارات التي خلفتها الشركات الأجنبية

روسيا
روسيا
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قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن على روسيا إعادة إطلاق مصانع السيارات التي خلفتها الشركات الأجنبية والبدء في إنتاج السيارات.

وأضاف رئيس الوزراء الروسي -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- أن قضية تطوير صناعة السيارات المحلية هي قضية صعبة وطويلة الأمد، مؤكدا بقوله أنه "يتعين علينا حل مهمتين في الوقت الحالي: إعادة تشغيل مواقع الإنتاج التي خلفها الشركاء الأجانب، وبالتالي إنشاء عدد أكبر من السيارات في روسيا".

وتابع أنه تم تحديد خمس مناطق حيث سيتم إنجاز مثل هذه المهام. وتشمل هذه كالينينجراد وموسكو وسانت بطرسبرج وإيلابوجا وليبيتسك، كما أن الحكومة الروسية وضعت قائمة المجالات ذات الأولوية لتطوير التكنولوجيا في صناعة السيارات، مشيرا إلى أنه تم تخصيص قروض مدعومة لصناعة مكونات السيارات".

وأكد أن الحكومة ستواصل حل المشاكل المستمرة في القطاع وتشكيل ناقل طويل المدى للتغييرات التكنولوجية، مما يجعل من الممكن تزويد السوق بالإمدادات المطلوبة.

رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مصانع السيارات روسيا