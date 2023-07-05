بعد توقيعهما لبيراميدز.. الزمالك يشكو سيف جعفر ونبيه لغيابهما عن التدريبات

أعلن نادي الزمالك، تقدمه بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة المصري وذلك لغياب ثنائي الفريق سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه عن التدريبات الأخيرة دون توضيح الأسباب .

وكان الثنائي قد وقعا على عقود انضمام لفريق بيراميدز وذلك للعب بقميص الفريق بداية من الموسم الجاي، في ظل انتهاء عقدهما مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري .

وفشلت محاولات مجلس إدارة الزمالك في إقناع الثنائي بالتجديد للفريق الأبيض في ظل مطالبتهم بالحصول على مبالغ مالية كبيرة حال التجديد وهو ما رفضه رئيس الزمالك مرتضى منصور .

وتأهل فريق الزمالك لنصف نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب بسداسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي مساء الثلاثاء في دور الثمانية للبطولة ليضرب موعدا مع بيراميدز في دور الأربعة.