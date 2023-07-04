برشلونة يحسم صفقة المستقبل من البرازيل

حسم نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، صفقة البرازيلي الشاب فيتور روكي نجم أتلتيكو باراناينسي، وهي الصفقة التي حاول النادي الكتالوني إنجازها خلال الأيام الماضية.

ودخل برشلونة في مفاوضات مع وكيل روكي منذ أشهر ونجح في اتمام الاتفاق مع اللاعب على الانضمام للفريق بداية العام المقبل 2024.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الناديان يعملان على مراجعة العقود تمهيدا لإعلان الصفقة رسميا خلال الساعات المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب للبلوجرانا في يناير المقبل.

وتعد صفقة روكي الثالثة للنادي الكتالوني حيث سبق وتعادق مع الألماني إلكاي جوندوجان وميكائيل فايي، حيث يخطط لتدعيم صفوف الفريق بعد رحيل جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس وصامويل أومتيتي.