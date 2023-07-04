الأهلي يختتم استعداداته لمباراة الإسماعيلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة الإسماعيلي التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة رقم 18 بمنافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة لمناقشة خطة الاستعداد للمباراة، قبل أن يخوض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، بعد انتظام المجموعة التي خاضت تدريبات استشفائية بمران الأمس.

وأجرى كولر فقرات خططية متنوعة في إطار تجهيز الفريق بالشكل المناسب، واختتمها بتقسيمة كرة قوية شهدت مشاركة جميع اللاعبين.

ويتربع الفريق على صدارة بطولة الدوري برصيد 69 نقطة، بعد أن تعادل مع فيوتشر في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الأحد الماضي والمؤجل من الجولة رقم 24 ببطولة الدوري.