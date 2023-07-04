أشرف عطية: الإعداد لإقامة مهرجان أسوان للفن بالألوان خلال أكتوبر المقبل

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه سيتم الإعداد والتجهيز لإقامة مهرجان أسوان للفن بالألوان خلال أكتوبر القادم ، والذى تأتى من أبرز أهدافه تحويل الأحياء السكنية لبانوراما جمالية بلمسات فنية راقية يشارك فيه أصحاب الأفكار الفنية الإبداعية .

جاء ذلك فى إطار ملحمة التطوير والتجميل التى تشهدها محافظة أسوان خلال الفترة الحالية لإبراز هويتها البصرية ومعالمها الطبيعية وتراثها الحضاري والسياحي.

وأشار إلى حرصه لمشاركة كل صاحب فكر أو مواهب إبداعية وإبتكارات فنية من الفنانين الشباب من أبناء المحافظة فى مشروعات التطوير والتجميل التى تم وجارى تنفيذها على أرض أسوان ، تواكباً مع تنفيذ مشروع الهوية البصرية الذى دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إحتفالية ختام " أسبوع الصعيد " خلال ديسمبر 2021 ..

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع الفنانين مها جميل وعلى عبد الفتاح من أبناء أسوان وأعضاء نقابة الفنانين التشكليين ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية ، وأيضاً مديرى المكتب الفنى والمركز التكنولوجى بالمحافظة .

وقد أشار اللواء أشرف عطية إلى أن ما شهدته واجهة مدينة أسوان ، والتي تضم حديقتى بلازا درة النيل ، والسلام ، وميدان المحطة والسوق السياحى القديم ، وأيضاً إفتتاح المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر من أعمال جمالية وفنية سوف تمتد يد التطوير إلى الأحياء الداخلية والشعبية بهدف وضع اللمسات الجمالية التى تتوافق مع طبيعة أسوان كلوحة تتناغم بها عناصر الطبيعة من نيل وصحراء وخضرة وبشر تتفرد بها محافظة أسوان على المستوى العالمى .

هذا وقد تناول اللقاء عرض الفنانين مها جميل وعلى عبد الفتاح لمجموعة من التصميمات الفنية التى سيقومان بتنفيذها بعدد من المشروعات والأماكن العامة والميادين والشوارع وواجهات العمارات السكنية ، والتى تضم نفق السد العالى شرق ، ومرشح مياه الشرب بجوار مكتبة مصر العامة ، وجدارية سور مكتب البريد الرئيسى بكورنيش النيل القديم ، وأيضاً بعمارات الوادى والتأمين الصحى بطريق السادات ، وميدان الطابية حيث سيراعى فيها وضع اللمسات الجمالية وإبراز الهوية البصرية والتراث الأسوانى بريشة الفنان الإبداعية .

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