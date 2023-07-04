إطلاق نار في فيلادلفيا يخلف 5 قتلى وطفلين مصابين

أسفر إطلاق نار في ولاية فيلادلفيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة طفلين.

وقالت مفوضة الشرطة في الولاية دانييل أوتلو، بحسب ما نقلت وكالة "ذا هيل" الأمريكية: "جميع القتلى الخمسة هم من الذكور وتتراوح أعمارهم بين 20 و59 عامًا، والطفلان المصابان يبلغان من العمر عامين و13 عاما وحالتهما مستقرة".

واعتقلت سلطات إنفاذ القانون مشتبهًا في إطلاق النار، وهو رجل يبلغ من العمر 40 عامًا.

وقالت أوتلو إنه عندما ألقي الضباط القبض على الرجل، كان يرتدي سترة واقية من الرصاص وبحوزته عددًا من الذخائر وماسحة ضوئية ومسدسا من طراز AR وبندقية.

وأضافت أن عناصر الشرطة طاردت مطلق النار المشتبه به سيرا على الأقدام بينما كان "يطلق النار من سلاح ناري"، واعتقلوه في زقاق قريب من موقع الحادث.