أيمن سلامة: الكتابة البشرية بها مشاعر إنسانية لا يملكها الذكاء الاصطناعي

أكد الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، أن الذكاء الاصطناعي لا يعتبر منافسا لأى كاتب في مجاله، مهما ظهرت العديد من البرامج التي تكتب نصا ومحتوى، لأن الذكاء الاصطناعي لا يخلق الحالة الإنسانية التي توصل المعني، وتدخل فى وجدان الجمهور، وهو ربما يكتب نصا بحثيا أو رسالة علمية، ولكن لا يستطيع أن يرسم تفاصيل إنسانية يعيش معها الجمهور.

وأضاف "سلامة"، في تصريحات خاصة لـ "البوابة"، أن الكتابة البشرية بها المشاعر والأحاسيس، والكاتب ينقل التصور الناتج من الاحتكاك بشخصيات حقيقية ناتجة من معايشة معهم، وحتي إن كتب كتابة خيالية، لا تكون سوي من نتاج إبداعي خاص بالكاتب ويعتبر كبصمة اليد، وهو ما ينتقل بالتبعية للمشاهد الذى يعيش الحالة بشكل حقيقي، عكس الكتابة الإلكترونية المجردة من أي شعور انساني، مجرد استرسال ناتج من أمر إلكتروني.

واختتم الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، بأن الذكاء الاصطناعي لا يقارن بمهمة الكاتب والسيناريست، فالأخير يدقق في المعني ويبحث عن الحالة الكتابية التي تصل إلى المشاهد، ويلامس الوجدان الإنساني، كل ذلك لا يمكن أن يتحقق في الكتابة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب بمجرد معرفة الجمهور أن العمل خارج العنصر البشري فهو أفقده الكثير من مشاعر التواصل الحقيقي.

يشار أن الذكاء الإصطناعي أصبح يطبق فى الكثير من المجالات وهناك تخوف أن يحل محل بعض المهن، ومن ضمنها الفن، خاصةً بعض أوجه الصناعة منها الكتابة والتمثيل بشخصيات كمبيوترية من الذكاء الإصطناعي.