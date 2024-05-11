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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية في توريد القمح بـ522 ألف طن

توريد وحصادالقمح
توريد وحصادالقمح
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اكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها .

من جانبها أوضحت فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أن ما تم توريده من الأقماح بلغ 522509 طن و222 كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة. 

وأوضحت وكيل وزارة التموين أن الأقماح الموردة بالشون يتم تخزينها في أجولة جوت سليمة وعلى عروق خشبية أوطبالي وتغطيتها بالمشمعات والأغطية لافتة إلى ضرورة الإلتزام بالسعة التخزينية المحددة للصوامع والشون بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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