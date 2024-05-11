مطروح تستقبل الزيارات والرحلات العلمية لجامعات مصر.. صور

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، إن المحافظة استقبلت خلال الأسبوع الماضي وفد الرحلة العلمية من أعضاء هيئة التدريس وطلاب نظم المعلومات الجغرافية بجامعة دمياط، والرحلة العلمية لطلاب برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد بجامعة القاهرة؛ في إطار الزيارات الميدانية البحثية و السياحية للمحافظة ضمن سلسلة من الرحلات العلمية التدريبية التي تتولاها كلية الآداب بجامعتى القاهرة ودمياط لطلابها لتجهيزهم وتدريبهم الميدانى العملى.

وأوضح محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وجه بتقديم كافة التسهيلات لمهمة الطلاب العلمية وتقديم الدعم الكامل والتنسيق مع مجالس المدن بالمحافظة للاستعداد لحسن استقبالهم وتسهيل مهمتهم وعرض محافظة مطروح بالمظهر المشرف وطبيعتها المتميزة والتى تتيح للطلاب تجربة بحثية فريدة بما تضمه من معالم جغرافية وسياحية متعددة؛ لربط الجانب العلمي بالترويج السياحي للمحافظة.

مدير سياحة مطروح: إعداد برنامج سياحي للطلاب للتعرف على المزارات السياحية والمناطق الأثرية



حيث تم إعداد برنامجا سياحيا لطلاب جامعة دمياط للمزارات السياحية على هامش الدراسة العلمية، بدأت بزيارة مدينة العلمين الجديدة ومتحف العلمين الحربى ومقابر العلمين، بالإضافة إلى زيارة مدينة مرسى مطروح برمالها البيضاء الناعمة ومياهها الفيروزية بشواطئ روميل وعجيبة وكليوباترا والغرام والأبيض، وكذلك متحف روميل ومتحف الاثار ومتحف التراث ومكتبة مصر العامة؛ للتعرف على الآثار المتواجدة والتراث الحضاري للمحافظة بعصورها التاريخية الأثرية والتراثية المتنوعة و الفريدة.

وفى إطار الدراسة العلمية المتخصصة للجامعة للتعرف على الأودية، فقد توجه الطلاب إلى وادى الخروبة للتعرف على الظواهر المتواجدة بداخله وطرق تخزين مياه الأمطار للاستفادة منها.

الطلاب في ضيافة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح

وفى نفس السياق وبالتنسيق مع الدكتور محمد سالم مدير مركز التنمية المستدامة بموارد مطروح، فقد تم زيارة المركز للتعرف على أنواع المحاصيل والشتلات المتنوعة والاستزراع السمكي والحفاظ على السلالات النادرة داخل المركز.

كما قامت المجموعة العلمية بزيارة إحدى معاصر الزيتون للتعرف على المراحل المتعددة للحصول على زيت الزيتون المطروحى والذى يعد من أهم منتجات محافظة مطروح خارجيا و داخليا، واختتمت الزيارة بمدينة مرسى مطروح برحلة بحرية علمية سياحية للتعرف على الشواطئ والسواحل المختلفة والتى جعلت محافظة مطروح مقصدا سياحيا للسياحة الداخلية والسياحة العالمية بطبيعتها الخلابة وتنوع انماطها السياحية.

ودعا محافظ مطروح المجموعة العلمية لحضور مؤتمر اتحاد الأثريين بواحة سيوة بعنوان: “سيوة عبر العصور دراسات بينية فى تراث ونوروث الواحات فى مصر والوطن العربى”، ورحب المحافظ بهم بواحة سيوة والتقاط الصور التذكارية، متمنيا لهم رحلة علمية موفقة ومثمرة والتأكيد على زيارة المواقع الأثرية والسياحة بواحة سيوة وجمال الطبيعة الخلابة وعيون المياه الكبريتية والطبعية وبحيرات الملح والتعرف على أنماط السياحة المتنوعة بالواحة من سياحة المؤتمرات والسفاري والسياحة الترفيهية والأثرية والتاريخية والسياحة العلاجية والاستشفائية من خلال زيارة ( قلعة شالى القديمة – معبد امون – جبل الدكرور – جبل الموتى - عين كليوباترا – جزيرة فطناس – البيت السيوي و مكتبة سيوة الخضراء – مركز الصناعات الحرفية – ومنطقة السبخات و بحيرات الملح الطبيعية).

كما تم إعداد برنامج الرحلة العلمية لبرنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد بجامعة القاهرة إلى الساحل الشمالي الغربي ومنخفض سيوة خلال الفترة من الخميس 9 مايو والتي تستمر حتى الإثنين 13 مايو الجاري، تضمنت زيارة منطقة العلمين ومتحف العلمين العسكري، ومحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الطاقة الكهربائية، وكذلك زيارة لشواطئ الغرام وكليوباترا عجيبة بمرسى مطروح، ثم روميل، ثم التحرك ناحية مدينة سيوة وزيارة الجزء الغربي من المنخفض حيث بحيرة سيوة ثم بحيرة المراقي ومناطق الاستصلاح الزراعي على طول الطريق الشمالي للمنخفض، ومقابر الرومان، والتلال المنعزلة، والموائد الصحراوية وقرية بهي الدين، والتسكين والمبيت، كما ضم البرنامج زيارة منخفض سيوة، زيارة مصنع صافي للمياه والزيتون وزيت الزيتون، ثم زيارة الجزء الشرقي من المنخفض حيث عين كليوباترا والمنطقة الزراعية حول العين، ومعبد آمون والملاحات في بحيرة أغورمي وبحيرة الزيتون ثم جبل الدكرور ثم بحر الرمال العظيم، وكذلك عقد سمينار علمي ثم جولة مسائية لزيارة مدينة شالي وزيارة سوق سيوة.

محافظ مطروح: نرحب بالرحلات المتنوعة فى المجال العلمي والسياحي من مختلف الجامعات المصرية



ومن جانبه أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ترحيب المحافظة التام لاستقبال الرحلات المتنوعة فى المجال العلمي والسياحي من مختلف الجامعات المصرية وإعداد برامج سياحية علمية للاستفادة مما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية ومحميات طبيعية والبيئة الصحراوية الفريدة وما تحتويه من زراعات مختلفة ونباتات تتميز بها محافظة مطروح، لتضاف السياحة العلمية والثقافية إلى ما تتمتع به محافظة مطروح من تنوع سياحى.

مطروح تستقبل الزيارات والرحلات العلمية لجامعات مصر

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