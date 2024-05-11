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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. وزير الشباب يصل سوهاج لتفقد عدد من المنشآت الرياضية

زيارة أشرف صبحي وزير
زيارة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمحافظة سوهاج
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استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بديوان عام المحافظة، صباح اليوم عقب وصوله للقيام بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية بسوهاج، وافتتاح أعمال التطوير الملحقة بها، والتعرف على احتياجاتها وتوفيرها.

الفقي والنعماني يستقبلان وزير الشباب والرياضية بديوان عام محافظة سوهاج

وأعرب النعماني عن سعادته بزيارة وزير الشباب والرياضية للمحافظه والتي ستضمن جولة خاصة للمقر الجديد للجامعة، سيتم خلالها انطلاق ماراثون رياضي من أمام مبني الإسكان الطلابي، ثم بدء فعاليات ندوة بعنوان "الاستثمار الرياضي مستقبل وطن" والتي سيحاضر بها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد، ثم تختم الجولة بافتتاح معرض الانشطة الفنية والابتكارات الطلابية.

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