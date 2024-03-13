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الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

جامعة سوهاج تقدم 300 وجبة يومياً للأسر الآولي بالرعاية بقري حياة كريمة

مطبخ المصرية بجامعة
مطبخ المصرية بجامعة سوهاج
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نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج مبادرة  "مطبخ المصرية" بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وذلك لتوزيع 300 وجبه يومياً للأسر الأولي بالرعاية، و يتم خلاله تدريب السيدات على كيفية إعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة لتكون نواه لمشروع صغير، حيث يتم إعداد الوجبات بالمطعم المركزي بالجامعة بالمقر القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أن «مطبخ المصرية»، مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات، بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الاولي بالرعاية كأحد مخرجات هذا التدريب.

وأضافت الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، أن مطعم المصرية ينفذ يومياً 300 وجبة طعام على يد طهاة محترفين، حيث تلقين السيدات والفتيات المشاركات تدريب على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة، وذلك للتعرف علي كيفية إعداد وتجهيز وجبات متكاملة، وطرق حساب الكميات الاقتصادية، والإلتزام بمعايير جودة الغذاء، والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.

وأوضح الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، أن تلك المبادرة يتم   من خلالها تدريب 10 سيدات من قرى حياة كريمة يومياً، حيث يتم إعداد الوجبات بالمطعم المركزي للجامعة، ومن خلال التدريب يتم تعريفهن بالتجهيزات الأساسية للمطابخ من أجهزة وأدوات، و مهارات تقديم الاكل وتنظيم السفرة وتعبئة وتغليف الوجبات والمعايير الصحية لتقديم وجبات متكاملة.

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