20 مليون يورو مساعدات أوروبية سويسرية لدعم الأسر الريفية في أفغانستان

أعلن الاتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون تمويل برنامج وكالة المساعدات الدولية (أفغان إيد) وشركائها المنفذين بشكل مشترك لدعم حوالي 30300 أسرة ريفية لبناء قدرتهم على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية.

وسيقدم الاتحاد الأوروبي 15 مليون يورو، في حين ستقدم الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 5 ملايين يورو إلى الوكالة الأفغانية وشركائها (المجلس الدنماركي للاجئين ومكتب الاتصال ومنظمة إنتاج التعليم الأفغانية)، بهدف تمكين المجتمعات المحلية من تقييم المخاطر التي يتعرض لها الأطفال والتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ والكوارث الطبيعية - بحسب بيان على موقع دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي.



وسيتم تنفيذ المشروع في أربعة أقاليم، وسيجمع بين نهج الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه والتأهب المجتمعي للكوارث.. وسيعمل المشروع على الحد من التعرض للفيضانات والجفاف، وتعزيز سبل العيش الريفية القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ.. بما يمكن الأسر من زيادة إنتاجها الزراعي والحيواني، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق دخل أعلى.



وقالت رافاييلا يوديس، القائمة بالأعمال بالإنابة للاتحاد الأوروبي: "أفغانستان معرضة بشدة لتغير المناخ، ومع اعتماد غالبية الأفغان على الزراعة، فإن الاستعداد المناخي يعد أمرًا بالغ الأهمية".

وأضافت: "أن الاستعداد لتغير المناخ أمر ضروري لإنقاذ حياة الأفغان وحماية سبل عيشهم.. إن تمويلنا الإضافي البالغ 15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي سيضمن أن المجتمعات الأفغانية ستكون مستعدة بشكل أفضل لمواجهة الكوارث المتعلقة بالمناخ".

جانبه، قال تشارلز ديفي، المدير العام لمنظمة أفغان إيد: "بعد تغيير الحكومة عام 2021، تحولت تدفقات المساعدات بشكل كبير نحو الإغاثة الإنسانية. ومع ذلك، فإن برامج تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل مثل هذا المشروع الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ضرورية لمعالجة الأسباب الجذرية لنقاط ضعف المجتمعات وتقليل اعتمادها على المساعدات الطارئة."