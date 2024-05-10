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الجمعة 10 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. إصابة سيدتين إثر حادث تصادم في بورسعيد

موقع الحادث
موقع الحادث
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أصيبت سيدتان بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إثر حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة على طريق كومباوند العاملين بهيئة قناة السويس في مدينة بورفؤاد.

واستقبل مستشفى الحياة بورفؤاد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كلا من: زينات محمد عثمان سليمان 52 عامًا، مصابة يجرح متهتك بأعلى العين اليمنى واشتباه كسور متفرقة باليد اليمنى والقدم والركبة واليد اليسرى، ورحمه طارق مسعد 25 عامًا، مصابة ياشتباه استرواح هوائي بالصدر واشتباه كسر بالركبة اليمنى، اثر حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة على طريق كومباوند العاملين بهيئة قناة السويس في مدينة بورفؤاد. 

وجاري عمل الفحوصات اللازمة وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.

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بورسعيد محافظة بورسعيد عمود إنارة حادث هيئة قناة السويس