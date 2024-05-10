الكاتب عماد الدين حسين: مصر تصدت بكل قوة للخطط الإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنَّ مصر أقنعت الولايات المتحدة بخطورة الاجتياح الإسرائيلي لرفح لذلك الموقف تغير، موضحاً تكثيف اتصالاتها الدبلوماسية بالتزامن مع القيام بالدور الإنساني في فتح معبر رفح على مدار ساعات اليوم.

وتابع «حسين»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»: «الدولة المصرية تصدت بكل قوة للخطط الإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، والدور المصري سابق حتى على الحروب بمعنى أنه بدأ حتى قبل حرب 1948 التي شارك فيها جيش مصر وقتها دفاعاً عن شعب فلسطين، لأن نكبة العرب تاريخها الشهير يوم 15 مايو عام 1948 بإعلان قيام دولة إسرائيلية».

وأوضح: «دور مصر بدأ منذ ثلاثينيات القرن الماضي دفاعا عن أرض فلسطين ومحاولة للتصدي للهجرات اليهودية من أوروبا والغرب إلى فلسطين قبل حرب 1948، ولا ننسى ما تعرضت له مصر أيام العدوان الثلاثي عام 1956 وجزء منه دعم مصر للقضية الفلسطينية وموقفها الشهير في المطالبة باستقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي، كما سقط العديد من أبناءها على أرض سيناء في حروب خاضتها 1967 وحرب الاستنزاف ثم انتصار أكتوبر 1973 وإلى الآن لم تتوقف هذه الجهود في دعم القضية الفلسطينية».

