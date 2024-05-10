حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا السبت، إذ يسود طقس حار علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومعتدل علي السواحل الشمالية وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال القاهرة ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد السبت، نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 17 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 24 وعلى شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 25 درجة.