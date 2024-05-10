أحمد العوضي.. "ياسمين خير حبيبة وزوجة"

أثار ظهور الفنانة ياسمين عبدالعزيز في برنامج صاحبة السعادة تقديم الفنانة اسعاد يونس حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ورواد السوشيال ميديا وتفاعل الجمهور بشكل كبير بعد تصريحات الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن طليقها الفنان أحمد العوضي، حيث انهمرت في البكاء وهي تتحدث عنه وقالت الجملة الشهيرة "أنا مش بحبه بس.. أنا بعشقه".

حملات مطالبة بعودة الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز مرة أخرى

وبعد انتهاء الحلقة مباشرة، جاءت توقعات البعص عن احتمالية عودة الثنائي مرة أخرى، والبعض الآخر طالب العوضي بالرد واعلان العودة للفنانة ياسمين مرة أخرى، وتحولت السوشيال ميديا إلى حملات مطالبة بعودة الثنائي مجددا.

التعليق الأول للفنان أحمد العوضي، كل الإمتنان لياسمين اطيب وأجمل ما قابلت في حياتي وستظل أيامي معها أجمل أيام عشتها فلم أري منها إلا كل طيبة وخير وكانت خير حبيبه وزوجه أنا قلت قبل كده إنها حبي الوحيد وبينا حب كبير وصل لكل اخواتنا وصدقوه.. وكلامنا واعترافنا بحبنا لبعض حتي بعد الانفصال يعني أن الطلاق ليس معناه إنتهاء الحب ولكنه معناه إنتهاء النصيب، ولكن رجوعنا هو (أمر خاص جدا جدا جدا) بيننا ، فالبيوت قبور لا يعرف ما بداخلها سوي قاطنيها.

وتابع أحمد العوضي، كانت رسالتنا لبعض قدامكم وانتو إخواتنا إن كل منا يحمل كل مشاعر الحب بل العشق للآخر، ولكن لو ربنا أراد لينا الرجوع فستتحقق إرادته في ذلك وإن تعذر الرجوع فهي إرادته أيضا، وإجابه للسؤال (كل واحد منكم بيحب تاني مبترحعوش ليه) فإجابتي هي السؤال نفسه (لو هي كده ما كنا رجعنا فعلا) ولكن كما قلت فهي أمور خاصه جدا جدا .

وواصل الفنان أحمد العوضي: عهدنا بيكم وعهدكم بينا كان الإحترام في العلاقة وكذلك الإحترام في الانفصال، فأنا مقدر كل مشاعر اخواتي اللي حبو حبنا لبعض لكن رجاء كما قدرتم حبنا وكنتم شاهدين عليه كذلك قدرو قرارنا بالإنفصال فهو نصيب، ولو إحنا قدمنا ليكم نموذج طيب في الحب فإحنا بردو قدمنا ليكم نموذج طيب في أخلاق النهايات إعمالا لقول الله تعالي (وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ).

وأضاف: لإن حقيقي مفيش أجمل من ذكر الفضل بين الناس وتذكر المواقف الجميلة والأيام الحلوة على مستوى الصداقى او العمل، ما بالك بين اثنين جمعهم الزواج والحب، فهو أولي بذكر الفضل وقت الإنفصال.

واختتم أحمد العوضي تعليقه قائلا: شكرا لمشاعركم الجميلة وسعيكم للخير وأن دل فهو يدل على طيب أصلكم وكرم أخلاقكم، فأنتم اخواتنا وحبنا ليكم قد حبكم لينا واكتر.. وأخيرا كانت وتظل ياسمين هي الحب الحقيقي الوحيد في حياتي.

وقد جمع الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز في ثلاثة أعمال درامية وهي: "لآخر نفس"، والذي عرض في دراما الموسم الرمضاني عام 2019، ومن تاليف عبدالله حسن، وأمين جمال، وإخراج حسام علي، والثاني بعنوان "اللي مالوش كبير" والذي عرض أيضا في الموسم الرمضاني 2021، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، أما الثالث فكان بعنوان "ضرب نار" والذي عرض في الموسم الرمضاني الدرامي 2023، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري، ولاقت هذه الأعمال قبولا موسعا بين الجمهور.

