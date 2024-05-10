أوقات الامتحانات.. 10 فوائد صحية للضحك وتقليل التوتر

تشعر الأم في فترة الامتحانات، بالتوتر والقلق اتجاه أبنائها وهي حاله طبيعية، لكن هناك أمهات قد تنقل هذا الشعور إلى أبنائهن خاصة وقت الامتحانات، مما يعكس بالتأثير السلبي عليهم وقد تفقدهم التركيز قبل الامتحان.

وأشار تقرير نشر على موقع “هيلث سايد” أن التفاؤل والضحك تجعل الشخص يشعر بالراحة النفسية والطمأنينة وبالتحرر من التوتر والاسترخاء، كما أن للضحك فوائد صحية عديدة، ليس للطلاب ولكن لكل الناس عامة، فالضحك هو أحد أفضل أشكال العلاج التي تشفي بالإيجابية.

ونذكر الفوائد الصحية للضحك للطلاب في فترة الامتحانات:

- يعمل علي تقليل التوتر وخفض هرمونات التوتر والكورتيزول والإبينفرين، مما يحسن المزاج.

- تقوية الطاقة الايجابية يعزز الثقة بالنفس والتركيز ويحسن احترام الشخص لذاته.

- يسهل للطلاب التفكير بشكل إبداعى وقد يقوى ويعزز مهارات التساؤل الجيد والتواصل للتغلب على النزاعات وتشجيع العمل الجماعى.

- يسهل إمدادات الأكسجين فى جسم الإنسان، وخفض ضغط الدم، وتقوية جهاز المناعة، وخفض الألم، وتنشيط الرئتين والقلب والعضلات، مما يمنع أمراض القلب وحرق السعرات الحرارية.

- يحسن جهاز المناعة ويحفز الدفاع ضد الالتهابات، وتمتد قوته إلى العلاقات وتقوية الروابط وتعزيز الانسجام داخل المجموعات.

- الضحك المشترك يبنى الأفراد من خلاله روابط أعمق، ويعززون الشعور بالوحدة والعمل الجماعى الذى يثرى ديناميكيات التعامل بين الأشخاص.

- يخفض مستويات الجلوكوز فى الجسم، ما يؤدى إلى تقليل التوتر والقلق والانفعالات، فضلاً عن السعادة.

- يفيد في تمارين الرئة والقلب، لأنه يعمل حركة توسيع الحجاب الحاجز وهو مناسب لمرضى الربو، حيث يساعدهم على التنفس العميق وتغذية الطفل الداخلى.

- للضحك فوائد عديدة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الفهم والتركيز و النجاح العملي ، فقد أفادت الأبحاث أن الضحك يحفز وظائف المخ عن طريق زيادة تدفق الأكسجين، مما يمكن أن يعزز القدرات المعرفية مثل الذاكرة والإبداع ومهارات حل المشكلات والتعلم والتفكير النقدي من خلال دمج الفكاهة في المحاضرات أو جلسات الدراسة.

- تقوية العقلية الإيجابية التى تساعد على التعلم والفهم والتركيز ، عندما يشعر الطلاب بالاسترخاء والسعادة، يصبحون أكثر انفتاحا على الأفكار والمعلومات الجديدة، ما يؤدى إلى تحسين استبقاء المواد الدراسية واستيعابها.