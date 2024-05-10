"أسرة مستقرة = مجتمع آمن" ندوة للتوعية الأسرية بجامعة عين شمس

نظم اتحاد طلاب جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ندوة تثقيفية تحت شعار “أسرة مستقرة = مجتمع آمن”، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

وحاضر بالندوة الشيخ محمد السيد العربي و الشيخ ثروت عبد اللطيف سرحان عضوا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وتناولا بالشرح والتوضيح شروط الخطبة وعقد الزواج، وكيفية اختيار الزوج والزوجة، وكيفية التغلب علي المشكلات الزوجية والإصلاح بين الزوجين، و تربية الأبناء علي الوجه الصحيح.

كما حث الطلاب على الحصول على المعلومة من مصدرها الصحيح من خلال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية بمشيخة الازهر، وليس من خلال المواقع الغير موثوقة ، وضرورة الحصول علي دورات المقبلين على الزواج وكيفية الحصول عليها لبناء أسره صالحه.

وتناولا أسباب الطلاق، والتحديات التي تواجه الأسرة الإسلامية، والحروب المنهجية لتفكيك التماسك الأسري ، وحث الطلاب علي طرح أسئلتهم عن طريق الاتصال علي رقم(١٩٩٠٦)، أو عن طريق مراسلة موقع مركز الازهر العالمي للرصد والفتوي الالكتروني ، موضحا أن المركز يسعي الي الوصول الي عقول الشباب وتوصيل المعلومة الصحيحة لهم.

وفى نهاية الندوة التوعوية دار حوار مفتوح مع الطلاب وتم الاجابة على كافة تساؤلاتهم وتوضيح كافة الأمور لهم.

وجدير بالذكر ان تنظيم قطاع شئون التعليم والطلاب لهذة الندوات يأتي من أجل الحفاظ علي مجتمع آمن وتكوين أجيال قوية قادرة علي دفع قاطرة التنمية والتقدم وإيجاد الحلول للحد من ظواهر العنف الأسري والجريمة في المجتمع، من خلال محاضرات وورش عمل وحوارات مفتوحة عن موضوعات تتضمن الانتماء وتعزيز الهوية، والحرية الشخصية والتعبير عن الرأي والعلاقة بينهما، وقيمة الحياة في الإسلام.