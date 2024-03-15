تدريب الهيئة التمريضية في مستشفيات سوهاج الجامعية على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى

نظم قطاع خدمة المجتمع والبيئة بكلية الطب بجامعة سوهاج دورة تدريبية بعنوان "الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى" بقاعة المهارات في المستشفى الجامعي القديم. شارك فيها خمسون مساعد خدمات صحية من المستشفى الجامعي القديم بهدف الحفاظ على سلامة المرضى وذويهم.

أشار الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إلى أن المستشفيات الجامعية في سوهاج تحرص على الالتزام بتطبيق المعايير السليمة والصحيحة في مجال مكافحة العدوى، كما تحرص على عقد الدورات التدريبية والندوات للهيئة التمريضية في جميع أقسام المستشفيات الجامعية، وذلك من أجل تحسين وتعزيز النتائج الصحية للمرضى، والوصول إلى أفضل رعاية صحية للمريض وأسرته، مما ينعكس على المجتمع ككل.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب، أن الهدف من الدورة التدريبية هو التدريب على طرق مكافحة العدوى واكتساب التدابير اللازمة للوقاية من العدوى ومكافحتها، وحماية كل من يكون عرضة للإصابة بعدوى من المرضى أو الفرق الطبية المعالجة.