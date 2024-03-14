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الخميس 14 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إصابة 4 تلاميذ أشقاء في تصادم سيارتين ميكروباص ونقل بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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صرح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن مستشفى سوهاج الجامعي الجديد استقبل 4 أشقاء مصابين في حادث سير إثر اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة نقل على طريق نجع الدير البحري بمركز سوهاج، حيث كان الأشقاء في طريقهم إلى مدرستهم صباحاً.

واطمئن رئيس الجامعة على تواجد جميع الأطقم الطبية والهيئة التمريضية، وتوافر كافة المستلزمات اللازمة لعلاج المصابين.

وشدد رئيس الجامعة على توفير أعلى درجات الرعاية الصحية اللازمة وتسخير كل الإمكانات بقسم الطوارئ لعلاج المصابين، حتى يتم شفائهم وتجاوز تلك المرحلة.

وأكد رئيس الجامعة أن جميع المصابين حالياً حالاتهم الصحية مستقرة.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، أن حالات الإصابات الناتجة عن الحادث عبارة عن كدمات وسحجات واشتباه كسور واشباه نزيف بالبطن، وحالتهم جميعاً مستقرة وامنة.

وأضاف الدكتور أحمد حامد، مدير المستشفى الجامعي الجديد، أنه تم على الفور إجراء الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة وتلقى العلاج للمصابين.

وبيانات المصابين كالآتي: 

  • ع.م. ف 15 سنة
  • ف.م.ف 14 سنة
  • ع.م. ف 10 سنوات
  • ز.م. ف 7 سنوات
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