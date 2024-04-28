فوز رواية قناع بلون السماء للكاتب الفلسطيني باسم خندقجي بالبوكر

أعلن مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" عن فوز رواية قناع بلون السماء للكاتب الفلسطيني باسم خندقي والصادرة عن دار الآداب، ويأتي الإعلان عن الجائزة في ظل تعذر الكاتب الفلسطيني عن حضور الجائزة نظرًا لوجوده بقطاع غزة وعدم قدرته عن الحضور نظرًا للحرب في القطاع.

وأعلن الأديب السوري نبيل سليمان حكيم الجائزة في دورتها الـ 17 لعام 2024 عن فوز الرواية حيث قال :تألقت في الروايات الست التجارب الإبد فكان لها من الثراء الإبداعي ، لقد عكفت لجنة التحكيم رابة السنة من أجل الوصول إلى الروايات الست في القائمة القصيرة ولأجل تتويج رواية واحده منها، مما تكتنزه الخبرة النقدية سعيًا إلى بلورة جماليات الروايات الست وقد تم هذا الاختيار بالإجماع رواية يندمج فيها الشخصي بالسياسي وعي الذات وعي الأخر وعي العالم رواية يتميز فيها بناء الشخصيات أي تكن تناقضاتها وتتعددت طبقات هذه الرواية في بنائها الفني وتتألق التجريبية حيث تتألق الثقافة ويرمح التخييل مفككا الواقع المعقد المرير.

متاعبًا :" يأتي في هذه الرواية التي رأت لجنة يأتي التعبير عن القلق الوجودي وعن الهموم الحضارية الأسئلة الكونية ويقى أيضا الصراع على التاريخ والصراع على المكان وفيها على مجدال للقيم الإنسانية الجميلة التي اشتبكت فيها جدائل التاريخ والأسطورة توقدت فيها الحرية والتحرر انها رواية تعلن الحب والصداقة كهوية للإنسان فوق كل مكان ، رواية قناع بلون السماء للكاتب الفلسطيني باسم خندقجي.