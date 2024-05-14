"روتانا" تنشر بيانًا للرد على تصريحات شيرين حول تأخر أغانيها

ردت مجموعة "روتانا" للموسيقى، على تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب، حول تأخر أغانيها، وذلك بنشر بيانا عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت "روتانا" في بيان لها: "ردا وتوضيحا لما ذكر وانتشر في مواقع التواصل، تؤكد مجموعة روتانا للموسيقى أنها لم تستلم من الفنانة شيرين عبد الوهاب أو من يمثلها أو ينوب عنها، أي أغنية جديدة بصوتها ذات صلة بعقدها مع المجموعة، وبذلك تبقى أغنية "الدهب" التي انتشرت على منصات الاستماع الرقمية العربية والعالمية، هي آخر ما قدمته الفنانة لروتانا".

وأضاف البيان: "وروتانا مستعدة لطرح الأغاني فور استلامها للـ "ماستر" والأوراق القانونية، والمخالصات بتوقيع الفنانة شيرين. لذا اقتضى التنويه وأن كل ما يشاع غير ذلك، هو عار تماما عن الصحة، كما وتحتفظ روتانا بكافة حقوقها للرد قانونا على هكذا ادعاءات".

وكانت قد كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب أن لديها مجموعة من الأغاني الجاهزة للطرح، لكنها لا تعرف متى ستحدد شركة روتانا موعد طرحها.