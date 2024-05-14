أسامة السعيد: القمة العربية سترفض مخطط تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار المصري، إنه من المتوقع أن تكون هناك مواقف قوية من القمة العربية الحالية في البحرين، والدعم الإنساني سيكون حاضرا بقوة والدعم السياسي للقوى الفلسطينية الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه والصمود في وجه الاحتلال.

وأضاف "السعيد"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة القاهرة الإخبارية، "أتصور أن يكون هناك قرار مهم بشأن رفض تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، والانتصار لإرادة الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة، على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس".

وتابع: "هذه المواقف مهمة ويجب أن تتواصل ويجب أن يكون هناك حاضنة عربية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني للبقاء على أرضه ومواجهة هذه المجزرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ويجب أن يكون هناك تحرك قانوني، وأعتقد أن هذا سيكون ضمن المشاورات العربية في قمة البحرين".



