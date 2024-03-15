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الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس جامعة سوهاج: تزويد قسم العيون بالمستشفى الجامعي بأحدث أجهزة "الميكروسكوبات"

قسم العيون بمستشفى
قسم العيون بمستشفى سوهاج الجامعي
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صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأنه تم تزويد قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي القديم بأحدث "ميكروسكوبين" في العالم لاستخدامهما في إجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء والحول والجفون، مضيفًا أن تلك النوعية من الأجهزة ذات التقنيات الحديثة، سوف تخدم البحث العلمي بشكل كبير من خلال تسجيل جميع الإجراءات الطبية لمختلف الحالات بصورة عالية الدقة، وتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى من الجودة لأهالي سوهاج والمحافظات المجاورة.

ومن جانبه، قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إن الميكروسكوبات مزودة بكاميرات عالية الجودة تظهر من خلالها خطوات إجراء العملية علي الشاشة، بما يسمح للطبيب  مراقبة خطوات إجراء العملية ومشاهدتها بوضوح، مع إمكانية العودة الي تفاصيل العملية، موجهًا شكر للدكتور حسان رئيس الجامعة لدعمه اللامحدود لكلية الطب البشري فيما يتعلق بتطوير وتحديث جميع الأقسام العلمية.

وأوضح الدكتور الأحمدي حمد السمان رئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب البشري، ان الميكروسكوبات الحديثة تتميز بصورة (HD) عالية الجودة من الناحية البصرية مع قدرة تخزينية ذاتية لا محدودة ، والتي تحسن من أداء الجراح بدرجة افضل من استخدام الميكروسكوبات التقليدية، مضيفاً انه يتم اجراء ما يقرب من ٥٠ عملية مياه بيضاء في الأسبوع الواحد بواقع ٢٠٠ حالة شهرياً، بما يسهم يشكل كبير من تسريع الأحداث والقضاء علي قوائم الانتظار بشكل كبير والتي تتم تحت مظلة التأمين الصحي للمنتفعين بالخدمة، وعلي نفقة الدولة للفئات الأخرى.

وأشار الدكتور عمرو منير مسئول التواصل بالقسم، إلى أن غرف العمليات مجهزة لهذه الميكروسكوبات الحديثة، وتم توصيلها على أجهزة تيار غير منقطع لضمان ثبات التيار وتجنب الانقطاع المفاجئ للكهرباء، بما يضمن استدامة عملها بكفاءة.

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