نادى نيوجيزة يحصل على برونزية بطولة "هاباوبا الدولية" لكرة الماء

فاجأ فريق ناشئ كرة الماء بنادي نيوجيزة العالم وحقق إنجازا غير مسبوق للرياضة المصرية، بعد حصوله علي الميدالية البرونزية في بطولة "هاباوبا الدولية " التي أقيمت في إيطاليا .

و تعتبر هذه البطولة من أهم البطولات في العالم لكرة الماء.

وأصبح الفريق المصري أول فريق عربي و أفريقي يصل إلي الأدوار النهائية في هذه البطولة، وكان قريبا من الحصول عليها لولا تعرضه لظلم تحكيمي.

وحصل الفريق علي جائزة اللعب النظيف بعد أن أشاد به متابعو البطولة، وأكدوا أن فريق نيو جيزة أعطوا صورة مشرفة للرياضة المصرية بإصرارهم علي اللعب النظيف و الأخلاق الرياضية رغم تعرضهم للظلم و اللعب غير النظيف من المنافسين.

ومن المعروف أن كرة الماء بنادي نيو جيزة شهدت تطورا كبيرا بسبب الإمكانيات الهائلة التي وفرتها إدارة النادي.

يترأس جهاز كرة الماء الكابتن محمد عاطف، بينما يقود فريق الناشئين الكابتن كريم جوهر المدير الفنى والكابتن كريم عبد الله مدرب الناشئين بنادى نيو جيزة.