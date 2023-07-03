ضمن "حياة كريمة".. دورات تدريبية مجانية بمركز شباب الأبعادية في دمنهور

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، بالتعاون مع فريق مراكز شباب مصر، عن تنفيذ دورات تدريبية مجانية بمركز شباب الابعادية إحدى قري حياة كريمة بدمنهور.

تبدأ الدورة التدريبية غدا الثلاثاء وتستمر لمدة ثلاث أيام 4، 5، 6 يوليو 2023 الساعة الثالثة عصرا بمركز شباب الابعادية وذلك بحضور اعضاء وكوادر فريق مراكز شباب مصر بمحافظة البحيرة.

واشار دكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، الى أن الدورات ستشمل التدريب المكثف على ( التطوع وآليه عمل المبادرة - الجرافيك ديزاين - موبايل سينما) ويحاضر فيها الدكتورة كريمة رزق والدكتور بهاء خليفه وسيتم منح الحضور شهادة مشاركة مجانية، مؤكدا على أهمية تنفيذ تلك الدورات التدريبية والأنشطة التي تفيد النشء والشباب لتنمية قدراتهم ومهارتهم.