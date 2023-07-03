"شباب الشرقية" تواصل احتفالاتها بالذكرى العاشرة لثوره 30 يونيو المجيدة

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الاحتفال بثورة 30 يونيو المجيدة سيظل يوماً خالداً في تاريخ مصر الحديثة حيث خرج الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم منتفضين من أجل استعادة الهوية وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار وبناء الحاضر وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.

وأشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وتشجيعهم على ممارسة مختلف الألعاب الرياضية والمشاركة في المسابقات الفنية والثقافية وكذلك عقد الندوات التثقيفية لتعريفهم بثورة 30 يونيو والتي غيرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث والمعاصر وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري الخالص، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقية والحديثة على كافة المستويات.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت شعبة برلمان الطلائع بمراكز شباب (ميت يزيد - العزيزية – منيا القمح – منشأة رضوان – نزلة العرين – كفر الشوبكي - كفر الأعصر – المشاعله – أبو كبير) بتنظيم ندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يونيو المجيدة، وذلك لتعريفهم بالأحداث التي مرت بها البلاد وغرس روح الولاء والانتماء نحو وطنهم الغالي وتعريفهم بأسس الجمهورية الجديدة التي ترتكز على دعائم قوية من التلاحم الشعبي والاصطفاف الوطني لمجابهة التحديات.