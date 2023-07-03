فرنسا: الداخلية تنفي تقييد الوصول إلى الإنترنت في البلاد

نفت وزارة الداخلية الفرنسية، يوم الأحد، التقارير المنسوبة إلى الشرطة بشأن تقييد الوصول إلى الإنترنت فى البلاد على خلفية أعمال الشغب المستمرة منذ الثلاثاء الماضى إثر مقتل الشاب نائل برصاص شرطي.

وحذرت الداخلية، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مما وصفته بـ"الأخبار الكاذبة" التى تفيد بأن الشرطة الوطنية تعتزم تقييد الوصول إلى الإنترنت فى بعض الأحياء، قائلة "هذه الوثيقة مزورة، ولم يتم اتخاذ أية قرارات فى هذا الصدد".

وكان قد تم تداول بيان صحفي، نُسِب إلى الشرطة الوطنية، على موقع "تويتر" ويزعم أن وزير الداخلية سيقر قيودًا مؤقتة على الوصول إلى الإنترنت، وأن الشرطة ستتخذ "إجراءات جديدة لمنع الإخلال بالنظام العام" عقب أعمال العنف والشغب المستمرة بعد وفاة الشاب نائل الذى قُتل برصاص شرطي فى نانتير غربى باريس.

وتمكن عدد من مستخدمي موقع تويتر من الاطلاع على هذا البيان الكاذب حيث تم وضع الشعار الرسمى لوزارة الداخلية وكُتب عنوان: "تعزيز الأمن فى أعقاب أعمال الشغب".

وزعمت الوثيقة المزورة أنه "اعتبارا من 3 يوليو ولفترة محددة، سيتم تطبيق قيود مؤقتة على الوصول إلى الإنترنت فى أحياء معينة خلال ساعات الليل".