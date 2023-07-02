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الإثنين 03 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شوط أول سلبي بين الأهلي وفيوتشر في الدوري

الأهلي
الأهلي
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حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وفيوتشر في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة 24  للدوري الممتاز. 

كان الأهلي الأخطر على مرمى فيوتشر وكاد الأحمر يسجل اكثر من هدف عن طريق بيرسي تاو وأحمد قندوسي. 

وألغى الحكم محمود البنا هدف للأهلي في الدقيقة 40 أحرزه ياسر إبراهيم، بعد العودة لتقنية الفار التي أثبتت وجود على معلول في موقف متسلل قبل تمرير الكره لياسر إبراهيم. 

كما ألغى الحكم هدف لفيوتشر بداعي التسلل أحرزه أحمد عاطف. 

 ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة بينما يأتي فيوتشر في المركز الثالث برصيد 57 نقطة. 

يغيب عن الأهلي في لقاء اليوم عمرو السولية ومحمود متولي للإصابة، وبرونو سافيو وشادي حسين وأيمن أشرف لأسباب فنية.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وأحمد قندوسي .

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي. 

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، علي الفيل، طارق طه، باسم علي.

خط الوسط: مهند لاشين، ناصر ماهر، محمد فاروق.

خط الهجوم: أحمد رفعت، أحمد عاطف، غنام محمد.

 

الاهلي وفيوتشر الدوري الممتاز مارسيل كولر