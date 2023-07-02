حسين حمودة يعلن عودة "دورية نجيب محفوظ"

أعلن الدكتور حسين حمودة أستاذ الأدب العربي عبر الصفحة الرسمية له على مواقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك” عن عودة "دورية نجيب محفوظ" لصدورها بعد انقطاع ، مبينا أن العدد الجديد قيد التجهيز للطباعة ، محوره "المرأة في عالم نجيب محفوظ".



وقال حمودة عير الصفحة الرسمبة له :"يقارب هذا العدد، في محوره، موضوع المرأة في عالم محفوظ، خلال عدد من المقالات، وعدد من الشهادات التي قدمتها للدورية مجموعة من المبدعات والمبدعين. وبالإضافة لمحور العدد، هناك مقاربات نقدية تناولت بعض أعمال محفوظ انطلاقا من وجهات متنوعة وهناك أيضا قراءات لبعض الكتب التي صدرت عنه، ولبعض الرسائل الجامعية التي تم إنجازها عن بعض أعماله... وكل هذه المقالات والشهادات والمقاربات والرسائل جميعا تعدّ تجاوبات واستجابات جديدة لأعمال محفوظ ومعها، وهي الأعمال المتجددة، الغنيّة بعوالمها، التي تظل قادرة على أن تطرح ما لا انتهاء له من طرائق الاستجابة والتجاوب.

يُذكر أنه بعد رحيل نجيب محفوظ، تشكلت لجنة من كبار المثقفين للعمل على تخليد ذكرى أديب نوبل، واقترحت اللجنة إقامة مركز ثقافي ومتحف باسمه، كما اقترحت إصدار دورية سنوية تحمل اسمه، ينشر فيها دراسات عنه وقراءات لما يكتب عنه وشهادات حوله، على أن تصدر هذه الدورية عن المجلس الأعلى للثقافة، وصدر منها 9 أعداد، كان الأول منها عام 2008، ساهم فيها كبار النقاد والمبدعين والناقدات والمبدعات من مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى بعض الدراسات المترجمة من لغات كثيرة، صدرت الأعداد الثلاثة الأولى برئاسة تحرير الراحل الدكتور جابر عصفور، وتولى الدكتور حسين حمودة رئاسة تحريرها حتى توقفت عن الصدور عام 2019.