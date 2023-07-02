غدا.. فتح باب التقديم إلكترونيا للالتحاق بالثانوية العامة

اعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الأحد، فتح باب التقديم إلكترونيًا للإلتحاق بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي2023 - 2024، وذلك بدءًا من الغد الإثنين الموافق 3 يوليو 2023.

وأكد محافظ الشرقية أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بتطوير التعليم في جميع مراحله والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديدة لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن التقدم للصف الأول الثانوي العام والفني بنوعياته للعام الدراسي 2023/2024 يبدأ من الغد الإثنين الموافق 3 يوليو 2023 ويستمر حتى الجمعة 21 يوليو 2023 م وذلك من خلال الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن التقدم للصف الأول الثانوي العام والفني بنوعياته للعام الدراسي 2023/2024 يتم وفقا لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022/2023 والمعتمد من محافظ الشرقية وفي إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والسعي في تحسين وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب وأولياء الأمور.