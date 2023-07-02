الثانوية العامة 2023.. غرفة عمليات كفر الشيخ: تغيب 359 طالبا عن الامتحان

أعلن محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن أداء 24 ألف و 704 طالب وطالبة امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، أي شكاوى أو مخالفات، وتغيب عن أداء الامتحان 359 طالب وطالبة عن أداء الامتحان، بمتابعة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، موجها بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية أي مخالفات أو شكاوى.