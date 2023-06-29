في ثانى أيام عيد الأضحى.. عروض الساحر والأراجوز لأطفال شرم الشيخ

شارك اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس ، أطفال شرم الشيخ فرحتهم واحتفالهم بعيد الأضحى المبارك من خلال عروض الساحر والاراجوز التي أقيمت بالسوق التجارى القديم ، وقام بتوزيع العيدية والهدايا عليهم و استجاب للأطفال في التقاط الصور التذكارية معه.

وذلك في اطار خطة المحافظة للترفيه عن المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



كان اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، قد شه\ امس الأربعاء اول ايام عيد الأضحى حفلا غنائيا على مسرح مقصد العائلة في العاصمة طورسيناء

احيا الحفل فرقه التلقائيين بفقرات من التراث السيناوي الفلكلوري والشاعر على حسن الابنودى الصغير وهو الاسم الذى اطلقة عليه محافظ جنوب سيناء،

كما احيت فرقه كورال الطور الفقره الثانيه وسط اعجاب الحاضرين واثنى المحافظ على بعض المواهب واعلن عن رعايتها ،

وفى جو من الألفة والمحبة والابوة تسابق الاطفال لنيل العيدية من محافظ جنوب سيناء وهى عادة سنوية يحرص عليها معهم ،

حضر اللقاء اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظه واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ولفيف من القيادات التنفيذيه والشعبية .

كما شهد اللواء خالد فوده حفلا غنائيا اخر بمدينه شرم الشيخ بمشاركه القيادات التنفيذيه للمدينه، واحيا الحفل كورال مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات وكورال قصر ثقافه شرم الشيخ وفرقه بورسعيد للموسيقى العربيه ، وذلك على مسرح السلام بالممشى السياحي في حضور عدد كبير من الاهالي ياتي ذلك في اطار خطه المحافظه للترفيه عن المواطنين واقامة حفلات غنائيه طوال ايام العيد بجميع المدن.



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