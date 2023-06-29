الاتحاد الأوروبي يسعى لضمانات أمنية لأوكرانيا

يجتمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 في اجتماع المجلس الأوروبي اليوم وغداً ( الخميس 29 والجمعة 30 يونيو). يعتبر فرصة للقادة لإعادة تأكيد دعمهم العسكري والمالي لكييف ، في سياق عدم الاستقرار في روسيا. ستكون قضية توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل أوكرانيا ومولدوفا والبلقان أيضًا على جدول أعمال هذا المجلس .

فبعد خمسة أيام من التمرد الفاشل لمجموعة فاغنر في روسيا ، يجتمع اعضاء الكتلة السبعة والعشرون اليوم الخميس في بروكسل لتقييم استراتيجيتهم الأمنية ودعمهم لكييف ، في هذا التكوين السياسي الجديد في موسكو" ، تبدأ المساعدة المالية لأوكرانيا أيضًا ، مع 50 مليار يورو كدعم المالي الذي قدمته المفوضية مؤخرًا لمساعدة البلاد على إعادة الإعمار.

يستهل المجلس بغذاء مع ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف الناتو ، بمناسبة قمة المنظمة السياسية العسكرية في فيلنيوس يومي 11 و 12 يوليو القادم. يتوجب أن تتيح هذه الجلسة بشكل خاص مناقشة الضمانات الأمنية التي يريد الغربيون منحها لأوكرانيا. هذه طريقة لطمأنة كييف ، التي لديها "فرصة ضئيلة" للانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي قبل نهاية الحرب ، حسب تقديرات الخبراء الأوروبيون.

,في رسالة موجهة إلى رؤساء الدول والحكومات ، دعا تشارلز ميشيل ، رئيس المجلس الأوروبي ، الدول السبع والعشرون إلى وضع خطة عمل للتحضير لتوسيع الاتحاد الأوروبي الذي يضم أوكرانيا ومولدوفا ودول أخرى.

عدم الاستقرار الروسي

يحذر قادة أوروبا من أن التمرد الفاشل لمرتزقة فاغنر سيكون بمثابة الفيل الموجود في محل بورسولين وفق تعبيرهم، حيث قد يعني انهيار المنظومة الروسية التي لا تقهر، سيتبادل القادة معلوماتهم حول هذا الحدث الذي لا يزال غامضًا ، والذي خرج منه فلاديمير بوتين ضعيفًا ، ولكنه يثير خلافات في الرأي بين العواصم الاوروبية مابين من يرى نهاية بوتين فلم يعد بعبع أوروبا وآخر من يظن أنه لازال قويا وأن ماجرى سوى سيناريو متفق عليه مسبقا للفوز بمليارات المخابرات الأمريكية وخداعها لمعرفة نواياها.

لقد تسببت الحرب التي طال أمدها على ما يبدو في توتر هائل داخل نظام وجيش بوتين. في غضون ذلك ، أثار تمرد رئيس فاغنر يفجيني بريجوزين ضد كبار الضباط في البلاد تساؤلات في القمة حول وحدة الجيش الروسي وكيف يمكن لأوكرانيا استغلاله على أفضل وجه. يرى قادة أوروبا بأن عدم الاستقرار الروسي يمكن أن يشكل في نفس الوقت عامل قلق داخل المستشاريات الغربية، فالسيناريو الأسود لحرب أهلية أظهر في نهايتها رجل أكثر صعوبة مما يظنون مازال على رأس القوة النووية العظمى التي هي روسيا لابد أن تكون قد خطت في أذهان بعض قادة جيوش الاتحاد الأوروبي ليستمروا في حذرهم وعدم استفزاز الدب الروسي. ومع ذلك ، من الصعب جدًا افتراض هذا النوع من التفكير علنًا ، كما قال النواب الفرنسيين في البرلمان الأوروبي.

الضمانات الأمنية والتوسيع

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو: "ما يحدث في روسيا هو شأن داخلي ولكن بقدر ما يمكن أن يكون له تأثير على أمننا ، يجب أن نكون يقظين".

في هذا السياق ، يمكن لزعماء الاتحاد الأوروبي الموافقة على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، فقرة تم إدراجها في مسودة استنتاجات المجلس الأوروبي بناءً على طلب فرنسا. يلطف وزراء خارجية أوروبا الخطاب بالإعلان بأن الأمر لا يخلو من الجدل ، لأن بعض البلدان (مثل النمسا وأيرلندا) ليست أعضاء في الناتو وهي محايدة عسكريًا.

بالإضافة إلى ذلك ، سيبدأ رؤساء الدول والحكومات مناقشة جدول زمني وشروط اندماج ناجح لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. قبل عام ، في 23 يونيو 2022 ، حصلت البلاد رسميا على وضع "المرشح" في قائمة السبعة والعشرين. ويمكن للقرار "التاريخي" بالنسبة لأوكرانيا أن يغير وجه الاتحاد، فقد منحت الدول السبع والعشرون أوكرانيا ومولدوفا وضع الدولة المرشحة للعضوية. سيكون طريق أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي طويلاً. وسيتعين على الاتحاد نفسه أن يعد ويصلح نفسه قبل التفكير في الترحيب بالأعضاء الجدد.

يستخدم القادة الأوروبيون أحيانًا كلمة "تاريخي" للتفاخر بقراراتهم. لكن منح وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى أوكرانيا ومولدوفا ، في وقت قياسي وفي وقت عادت فيه الحرب إلى القارة القديمة. أعلنت أورسولا فون دير لاين ، رئيسة المفوضية الأوروبية ، بفخر ، عندما كانت السبعة والعشرون قد اتخذت للتو نصيحتها لاتخاذ هذه الخطوة الحاسمة: "اليوم ، نشهد كتابة التاريخ". "إنها لحظة تاريخية" ، كما أصر شارل ميشيل ، رئيس المجلس الأوروبي. كانت هذه الكلمة لا تزال على شفاه الجميع من رؤساء دول وحكومات الـ 27 ، خلال اليوم الأول من القمة الأوروبية. هذا القرار الأساسي ، الذي لم يكن من الممكن التفكير فيه قبل بضعة أشهر أو حتى أسابيع ، ما هو إلا بداية لعملية طويلة جدًا من العضوية وبالتالي إصلاحات أوكرانيا. ويمكن أيضا أن يغير وجه الاتحاد الأوروبي.

منصة رقمية صحية للعالم

على صعيد آخر، تبنى مجلس أوروبا "توصية لضمان الانتقال السلس لنظام شهادات ( COVID-19 ) إلى شبكة شهادات الصحة الرقمية العالمية لمنظمة الصحة العالمية. وقال بيان المجلس إن هذه الشبكة ستدمج التكنولوجيا التي تم تطويرها للحصول على شهادات COVID الرقمية من الاتحاد الأوروبي.

في توصيتها ، تشجع الهيئة الأوروبية الدول الأعضاء على المشاركة في تطوير شبكة الشهادات الصحية الرقمية العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية ، لمتابعة هذه العملية والمشاركة فيها ، على سبيل المثال بهدف توسيعها المحتمل لتشمل أمراض أخرى من COVID-19 ، أو لاستخدامات أخرى في السياق الصحي.

ومع ذلك يشير المجلس ، بأن الأمر متروك لدول العالم لتقرر ما إذا كانت تفعل ذلك ومتى.