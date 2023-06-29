30 يونيو.. التوسع في استغلال الطاقات المتجددة في تحلية مياه البحر

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بعد ان اكدت احدث الدراسات العالميه امكانية ان يصل الانتاج المصرى مليون ميجا وات من طاقتي الشمس والرياح منها 350 الف ميجا وات من الرياح و 650 الف ميجا وات من الشمس وفقا لمعدلات وسرعات الرياح وساعات وقوة الاشعاع وسطوع الشمس في مختلف انحاء الجمهورية ، في حين تنفذ مصر خطة طموحة لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات العام الحالى وتعظيم الإستفادة منها فى تحلية المياه .

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن هناك تعاونا مع الشركات العالمية لتنفيذ العديد من المشروعات المستفبلية وتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى التصدير مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال وأن الهيدروجين الأخضر يحظى باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب، مشيرا الى الإهتمام الذى توليه الحكومة ممثلة فى قطاع الكهرباء للتحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية والإهتمام بالتقدم فيها والاستثمار فيها وما يتصل بها من شبكات ومحطات شحن بالإضافة إلى البنية التحتية المتصلة بالسيارات الكهربائية.

وأوضح شاكر، أن الدراسات الحديثة جاءت بعد اضافه العديد من مناطق الجمهوريه الواعده للمناطق التي تم اجراء الدراسات عليها و ان مصر وقعت مذكرات تفاهم مع اربع تحالفات عالميه لانتاج 28 الف ميجا وات من طاقه الرياح باستثمارات 50 مليار دولار كلها استثمارات اجنبية مباشرة وهذه الشركات اماراتية ستبدأ عمل القياسات التي تستغرق حوالي عام كامل وسيتم بعد عامين من الآن بدء دخول انتاج وحدات وتربينات الرياح العملاقه الخدمه لتكتمل بالكامل في خلال اربع سنوات ولتصبح اكبر محطه رياح في العالم .

وأشار إلى أن مصر تعمل بكل قوه في مجال استغلال الطاقات المتجدده خاصه وانها تتوفر لديها البنيه الاساسيه الكامله لاستغلال هذه الطاقات حيث تمتلك مصر شبكه نقل الكهرباء قويه بالاضافه الى قدرات التوليد المتاحه وقد بدانا في مصر استخدام خليط الهيدروجين كوقود بديل في محطات توليد الكهرباء في محطه العريش بنسبه 5% سيتم رفعها الى 30% لتصل الى 100% في المستقبل وقد تم اصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الاخضر اصدار الخطه التنفيذيه لها وتتضمن عده سنريهات كلها تعتمد على الطاقه المتجددة.

كما أكد الوزير أن مصر تستهدف توفير 44 ألف فرصة عمل للشباب في مشروعات الهيدروجين الاخضر حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع 9 مستثمرين باستثمارات 83 مليار و600 مليون دولار لانتاج 100000 ميجا وات من الطاقات المتجدده توفر 37 مليون طن من الانبعاثات الضرب البيئه وان الانتاج المصري سيكون الاقل تكلفه على مستوى العالم حيث ستبلغ تكلفه الكيلو وات 2 دولار و 68 سنت تنخفض الى دولار وسبعه سنت في المراحل المتقدره المتقدمة.

من جانبه قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة: إن الهيئة تفترب من الانتهاء من تنفيذ محطة خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 50 م.و. بمنطقة الزعفرانة، والمنتظر بدء تشغيلها قريبا والبالغ إجمالي استثماراته حوالي 700 مليون جنيه.و تقدم أعمال تركيبات مشروع طاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، والمنتظر تشغيله في النصف الثاني من عام 2023.

وأشار إلى نجاح الهيئة فى الوصول بإنتاجية الطاقة الكهرومائية حوالي 2654 جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح إلى حوالي 1133 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 949 جيجاوات ساعة، هذا فضلاً عن حوالي 22 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي وقد ساهم ذلك خلال ذات الفترة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 2256 ألف طن ثاني أكسيد كربون وإحداث وفر في الوقود يقارب 881 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ المنتظر عقد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27، في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

ولفت الخياط، إلى أنه في إطار الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة مع القطاع الحكومي، شهدت قدرات المشروعات قيد التطوير ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3,5 مليار دولار، ضعف نظيرتها عام 2020. منها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.