محافظ القليوبية يتفقد المجازر للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الأضاحي

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عددا من المجازر التابعة للمحافظة بمدن بنها وكفر شكر وقها وطوخ وقليوب وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد مجزر كفر سعد بمدينة بنها والذي يصل طاقته الاستيعابية إلى 1500 رأس تقريبا فى الشهر ، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 4900م2، ويضم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كل واحدة 360م2، فضلا عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة إعدام ومحرقة، فضلا عن مبنى إداري، وتجدر الاشارة إلى أنه تمت أعمال رفع كفاءة المجزر وتطويره ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه تقريبا، وقد أعلن الهجان التشغيل التجريبي للمجزر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما تفقدا أيضاً مجزر كفر الجزار بمدينة بنها والذي يقع على مساحة 1200 متر مربع وتم رفع كفاءته ضمن الخطة الاستثماريه للمحافظة، بطاقه إنتاجيه 1200 رأس فى الشهر، ووجه القائمين على المجزر بحسن استقبالهم للمواطنين وذبح الأضاحي بالمجان، وذلك للحفاظ على البيئة وسلامة وصحة المواطنين .

وفى سياق متصل تابع الهجان سير العمل بمجزر كفر شكر والذي يقع على مساحة 1800 متر مربع بمدخل المدينة ويستوعب من 70 إلى 100 رأس فى اليوم خلال أيام المواسم . ووجه المحافظ خلال الزيارة بضرورة إدخاله التطوير ليتم تطويره وتحويله إلى مجزر نصف آلي ليستوعب عدد رؤوس ماشية أكثر خاصة في المواسم.

كما تفقد المحافظ مجزر مدينة طوخ والذي يقع على مساحة 2800 متر مربع، وتم رفع كفاءة المجزر بتكلفة 11 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة وتخصيص عنبر الذبح الكبير ليصبح نصف آلي ورفع كفاءة العنبر اليدوي لذبح الجمال والأغنام والماعز، ويصل متوسط الذبح بالمجزر من 1500 إلى 2000 ذبيحة فى الشهر ويتضاعف إلى ضعفين في رمضان والأعياد والمواسم.

كما تفقد مجزر قها والذي يقع على مساحة 900 متر ويستوعب 80 رأس ماشية ما بين أبقار وجمال وماعز ويعمل بطريقة يدوية بجانب ثلاث نقاط أخرى للذبح وتقع في نطاقه قرى ترسا والناصرية وأجهور، والجدير بالذكر أن المجزر تم رفع كفائته وتطويره عام 2021، ويتكون من صالة لذبيح الأبقار والجمال والماعز.

كما تفقد المحافظ مجزر قليوب والذي يقع على مساحة ٢٢٠٠ متر مربع بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 ذبيحة في الشهر بتكلفة وصلت إلى 11 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ويتم مضاعفتها في المواسم.