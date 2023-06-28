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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يؤدي صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود

محافظ الجيزة الجيزة
محافظ الجيزة الجيزة يؤدي صلاة العيد
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أدى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة مسجد مصطفى محمود بحي الدقي، وسط جموع من المواطنين ممن توافدوا على ساحة المسجد.

وعقب الصلاة وجه محافظ الجيزة القيادات التنفيذية بالنزول للشارع وتقديم الخدمات للمواطنين دون أي إخلال، مشددا على ضرورة إحكام الرقابة على المواقف وخطوط السير لسيارات السرفيس ومتابعة جهود النظافة والتعامل الفوري حيال أي أحداث طارئة والتنسيق الدوري مع أجهزة المرافق للاستجابة لأي شكاوى واردة من المواطنين.

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من توافر السلع ومتابعة أعمال رفع الإشغالات والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أولا بأول وتوقيع العقوبات على المخالفين لقرار الذبح داخل المجازر حفاظاً على البيئة.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمد نور السكرتير المساعد وعدداً من القيادات الأمنية والتنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات.

محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الأضحى مسجد مصطفى محمود