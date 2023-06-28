أهالي بنها يحتفلون بالعيد على كورنيش النيل

شهد كورنيش النيل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، زحام شديد من الأهالي والأسر عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية والاحتفال بتوزيع البلالين والورود.

وأدى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صلاة عيد الأضحى المُبارك وسط جمع كبير من مواطني القليوبية وزائريها.

وأجرى المحافظ جولة تفقدية على كورنيش النيل بمدينة بنها لتقديم التهنئة لأبناء المحافظة، وقام بتوزيع الورود علي الاطفال والمصلين تعبيرا عن فرحة العيد في جو يسوده المحبة والألفة وقد أعرب المواطنين عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم وحرصه على التقاط الصور التذكارية للتهنئة بالعيد.

وكثفت مديرية أمن القليوبية من تواجد رجال الشرطة بمحيط المساجد والساحات والشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، في ظل انتشار رجال المرور بكافة الأحياء لتنظيم حركة السيارات ومنع التكدس المروري.

احتفال المواطنين

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