قلعة قايتباي تتأهب لاستقبال الزائرين في عيد الأضحى

أعلن محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، عن أن قلعة قايتباي أنهت استعدادها لاستقبال الزائرين في عيد الاضحى المبارك.

وأضاف خلال تصريح صحفي له، أن القلعة برئاسة محمد عز المشرف علي القلعة ومفتشي اثار القلعة قاموا بالإشراف علي تنسيق الحدائق داخل القلعة وقص النجيلة وتقليم الاشجار والنخيل والتي تمت بمعرفة إدارة الحدائق بمنطقة أثار الإسكندرية، وذلك في سبيل إظهار القلعة بالمظهر الحضاري اللائق.

وتابع أن إدارة الترميم الدقيق قامت باستكمال أعمال صيانة الأحجار، حيث قام فريق من اخصائي الترميم الدقيق بعمل صيانة لبعض الاحجار بجدران بالقلعة كذلك تم إزالة كافة الكتابات التي تم رصدها سواء علي الجدران او علي بعض المصبعات الخشبية بالشبابيك.

واستكمل أنه تم التنسيق مع المحافظة ادارة مكافحة الافات لرش كامل القلعة، حيث تم رش قلعة قايتباي اليوم الثلاثاء.

وأوضح "متولي" أن الأعمال تأتي في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الاعلي للاثار بايقونة الإسكندرية وصاحبة أعلي إعداد زيارة لأثر إسلامي علي مستوي الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم عمل صيانة لكراسي الحدائق المخصصة لاستراحة الزائرين، وأن وزارة السياحة والآثار قامت بعمل عدد كبير من اللوحات الإرشادية والمعلوماتية في اطار مشروع تطوير خدمات الزائرين حيث بلغ اكثر من ٢٥ لوحة إرشادية لتعرف الزائرين بمعلومات علي كافة اجزاء القلعة من السراديب الساحلية وصحن القلعة والبرج الرئيسي والحمام البيزنطي والاسوار الداخلية والخارجية والصهريج الاثري ومسجد القلعة الاثري.

وتابع أنه تم عمل مسارات زيارة لذوي الهمم بما يضمن اناحة السياحة الميسرة، مشيرا أن القلعة شهدت خلال الفترة الماضية إقبال كبير من المدارس الدولية والأكاديمية والخاصة لتصوير سيشن التخرج داخلل اروقة القلعة، وياتي اختيار القلعة كل سنة من المدارس والاكاديميات لتصوير جلسات سيشن تخرج الطلبة وذلك بعد موافقة المجلس الاعلي للاثار وسداد الرسوم المقررة نظرا لاهمية القلعة كونها اكبر منطقة اثرية بالاسكندريه وايقونة الإسكندرية.

وكما أعلنت قلعة قايتباي أن شراء تذاكر الدخول لقلعة قايتباي يتم باستخدام البطاقات البنكية فقط من خلال شباك التذاكر ولا يوجد إمكانية الدفع النقدي، علما بأن أسعار التذاكر المصريين والعرب: 60 جنيه مصري، والطلاب المصريين والعرب: 30جنيه مصري والأجانب: 100جنيه مصري، الطالب الأجنبي: 50 جنيه مصري ومواعيد الزيارة بالقلعة من الساعة ٩ صباحا وحتي الساعة ٨ مساءا.