محافظ دمياط تتفقد محال بيع اللحوم وتطالب بعدم المغالاة

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة ميدانية، خلال وقفة عيد الأضحى المبارك تفقدت خلالها سوق الخضار ومحال بيع اللحوم بمدينة دمياط، وذلك لمتابعة حركة السلع والتأكد من توافرها بالأسعار المقررة، حيث تواصلت "المحافظ" مع البائعين.

وأكدت ضرورة الإعلان عن أسعار السلع واللحوم أمام المواطنين وعدم المغالاة فيها، وأيضًا الالتزام بالذبح بالمجازر واتباع الاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة اللحوم المعروضة.



وفى سياق متصل، وجهت محافظ دمياط، تعليماتها إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالاستعداد التام لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لافتة الى أنه تم توجيه مديرية التموين والتجارة الداخلية بشن حملات متواصلة لمتابعة تلك المنظومة وإحكام الرقابة عليها، مؤكدة التعاون مع مديريتى الصحة والطب البيطري للتأكد من سلامة اللحوم والسلع الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين.

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب شكري مدير عام مديرية الطب البيطري بدمياط، أنه سيتم فتح المجازر الحكومية بالمحافظة طوال أيام عيد الأضحي لذبح الاضاحي بالمجان، مناشدا أصحاب الأضاحى عدم الذبح في الطرق ورمى المخلفات بالشوارع حتى لا يتعرضوا للمساءله القانونية .

واضاف شكري في تصريحات له، أنه سيتم شن حملات مكبرة للمرور على محال الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

ومن جانبه قال طارق ابو النجا مدير ادارة المجازر في محافظة دمياط ، أنه تم التجهيز والانتهاء من استعدادات مجازر محافظة دمياط لاستقبال الأضاحي، وأن هناك تعاون تام لفتح كافة المجازر الحكومية بالمحافظة خلال عيد الاضحى بحيث يتم تلافي الذبح في شوارع المحافظة حفاظا على الأهالي .

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية تضمن نتائج الحملات التى نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على مدار ثلاثة أيام متتالية استكمالاً للجهود المبذولة لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة وكذلك مطابقتها للمواصفات الجودة

