بايدن: الغرب ليس له يد في أحداث روسيا الأخيرة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الغرب الجماعي لم يشارك في محاولة التمرد في روسيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″تاس″ الروسية.

وقال بايدن الإثنين، في البيت الأبيض: "أوضحنا أننا لم نشارك في الأحداث التي جرت في روسيا يومي الجمعة والسبت ولا علاقة لنا بهذا لقد كان هذا جزءا من صراع النظام الروسي الداخلي".

في الوقت نفسه، قال إن واشنطن، بغض النظر عن التطورات الأخرى في روسيا، ستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا. وأشار بايدن إلى أنه لفت انتباه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى ذلك في محادثة هاتفية بينهما خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب بايدن، كانت الولايات المتحدة مستعدة لعدة سيناريوهات.

كما أعلن بايدن عن عزمه إجراء مشاورات هاتفية جديدة مع زعماء غربيين آخرين بشأن الوضع في روسيا.