حاسبات حلوان تعلن نتائج مرحلة البكالوريوس

اعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان عن نتائج مرحله البكالوريوس.

وقال الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، بأن مجلس الكلية قد اعتمد نسب النجاح لمرحلة البكالوريوس شعبة عامة وبرنامجي هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية وأعلنت نتائج جميع الفرق علي الموقع الرسمي لجامعه حلوان.

وأوضح عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أن نسبه النجاح للفرقة الأولي ٩٥.٦٪، بينما كانت نتيجة نسبه النجاح للفرقة الثانية ٨٦.٧٪، أما عن نتيجة النسبه للفرقة الثالثة فكانت ٩٨ ٪، وبلغت نتيجة النسبه للفرقة الرابعة ٪٨٥.٧. أما عن البرامج المميزة فبلغت النسبه ٩٤٪ لبرنامج هندسة البرمجيات، بينما كانت نسبه النجاح في برنامج المعلوماتية الطبية ٩٧٪.

وأعرب عن تقديره لقطاع شئون التعليم والطلاب بالكليه والالتزام بالخطه الدراسيه المعتمده من الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعه للتعليم والطلاب، ولكل اعضاء هيئه التدريس بالكلية علي اخلاصهم وحرصهم علي تقديم افضل خدمه تعليميه لأبنائنا الطلاب.

وأشارت الدكتورة منال عبدالقادر وكيل كلية الحاسبات لشئون التعليم والطلاب بأن جميع اعضاء هيئه التدريس بجميع الكونترولات عملوا بكل جديه و بشكل يومي أثناء الامتحانات ويتم التصحيح والرصد لكافة الامتحانات أول بأول وكان لذلك أبلغ الآثر في أن يتم اعتماد النتائج وإعلانها بمجرد رصد درجات مشروعات التخرج وأفادت بأنه يجري حاليا مراجعة استيفاء الخريجين لشروط التخرج.

وأفادت الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بقيام الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمتابعة أعمال الامتحانات واعتماد احصائيات النتائج لمرحلة البكالوريوس والبرامج المتميزة.