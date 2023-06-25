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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار جديد من النيابة في واقعة مقتل عامل على يد حداد بالساحل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالساحل اليوم الأحد بالتحفظ على كاميرات المراقبة في مسرح واقعة مقتل عامل على يد حداد بمنطقة الساحل للوقوف على ملابسات الحادث كما طالبت باستدعاء شهود العيان حول الواقعة للاستماع لأقوالهم. 
كانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات وكشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات الواقعة وضبط مرتكب الجريمة. 

تلقى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال جثة (عامل - مقيم بدائرة القسم) بها إصابات إثر إدعاء مشاجرة، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر (حداد - مقيم بذات العنوان "مصاب بجرح قطعى") بسبب خلافات مالية بينهما لاقتراض المتوفى مبلغ مالى من المتهم وعدم رده تطورت إلى مشاجرة بينهما حال تواجدهما بمقهى بدائرة القسم ، قام على إثرها المجني عليه بالاعتداء على المتهم بالضرب باستخدام كوب زجاجى وقيام المتهم بالاعتداء عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها التى أودت بحياة المجنى عليه.
ضبط المتهم
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبحوزته السلاح المستخدم ، وبمواجهته اعترف بإرتكابه على النحو المشار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

جهات التحقيق بالساحل كاميرات المراقبة مقتل عامل الساحل