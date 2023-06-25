أنطونيو باردو يكتب: كذبة «الحرب غير المبررة» فى أوكرانيا!.. كلما استمرت الحرب وانتشرت.. انكشف طابعها الإمبريالى

الأحد 25/يونيو/2023 - 07:09 م

منذ اندلاع الحرب فى أوكرانيا فى عام ٢٠٢٢، كان البيت الأبيض والصحافة الأمريكية بأكملها تدعى أنها «حرب غير مبررة» شنها رجل واحد، فلاديمير بوتين، فى ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ وتظهر عبارة «غير مبررة» كثيرًا فى وصف الحرب فى وسائل الإعلام الأمريكية. استخدمت الواشنطن بوست ونيويورك تايمز وأخبار التليفزيون هذه العبارة مئات المرات.

فى مقال رأى يوم الأربعاء الماضى، كتب توماس فريدمان، كاتب الاختزال فى وكالة المخابرات المركزية فى نيويورك تايمز: «منذ بداية الحرب، لم يكن هناك سوى مكان واحد لفهم جدولها الزمنى واتجاهها، وهذا المكان هو الزعيم فلاديمير بوتين.. من هنا جاءت هذه الحرب. لعب شعار «الحرب غير المبررة» فى أوكرانيا نفس دور «أسلحة الدمار الشامل» فى حرب العراق أو «تذكر مين» فى الحرب الإسبانية الأمريكية.

الفكرة من وراء التكرار اللامتناهى لهذه القصة هى الأطروحة القائلة بأنه «كلما كبرت الكذبة، كان من السهل تصديقها». من المتوقع أن يقبل الجمهور أن هذه هى الحرب الأولى فى التاريخ بدون أصول تاريخية أو دوافع اقتصادية، وهى حرب أولى تستند بالكامل إلى نفسية رجل واحد.

ومع ذلك، نشرت صحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضى مقابلة مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، الذى ادعى أن الحرب فى أوكرانيا «لم تبدأ فى عام ٢٠٢٢. بدأت الحرب فى عام ٢٠١٤». تابع ستولتنبرج، «ومنذ ذلك الحين، نفذ الناتو أكبر دفعة لدفاعنا الجماعى منذ نهاية الحرب الباردة.. حتى عام ٢٠١٤، كان حلفاء الناتو يخفضون ميزانيات الدفاع. منذ عام ٢٠١٤، زاد جميع الحلفاء فى أوروبا وكندا من إنفاقهم الدفاعى بشكل كبير.. إنه تحول ضخم فى حلف الناتو بدأ فى عام ٢٠١٤».

وفقًا لستولتنبرج، لم تبدأ الحرب فى فبراير ٢٠٢٢، مع الغزو الروسى لأوكرانيا، ولكن فى عام ٢٠١٤، قبل ثمانى سنوات. يؤكد هذا الاعتراف نقطتين أكدهما موقع الويب العالمى مرارًا وتكرارًا منذ اندلاع الحرب. أولا، أن الصراع له خلفية تاريخية. ثانيًا، كان غزو عام ٢٠٢٢ ردًا يائسًا على محاولات الناتو إدخال أوكرانيا فى فلكها. يدعى ستولتنبرج أن الحرب بدأت فى عام ٢٠١٤، لكنه لم يشرح ما حدث بالفعل.

بدأ عام ٢٠١٤ بعملية تغيير النظام فى أوكرانيا المدعومة من الولايات المتحدة، والتى أدت إلى الإطاحة بحكومة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، التى عارضت التحركات الرامية إلى دمج أوكرانيا الغربية فى شراكة سياسية واتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبى، والتى بدوره، كان يستعد للانضمام إلى الناتو. تم تمويل الانقلاب بـ"أكثر من ٥ مليارات دولار»، بحسب ما أعلنت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند نفسها.

تمت الإطاحة بحكومة يانوكوفيتش بقيادة منظمات فاشية ومعادية بشدة لروسيا مثل جماعة القطاع الصحيح وحزب سفوبودا. على مدى السنوات التالية، نفذت حكومة ما بعد الانقلاب بقيادة بترو بوروشنكو أعمال عنف وقمع ضد السكان الناطقين بالروسية فى شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من ١٤٠٠٠ شخص بين عامى ٢٠١٤ و٢٠٢٢.

لوحظ فى عام ٢٠١٤، أنه «تم تصميمه لإثارة المواجهة مع روسيا». أثار الانقلاب ردًا من الكرملين، الذى أدرك أن الأمر يتعلق بتسليم شبه جزيرة القرم إلى حلف شمال الأطلسى، حيث يقع أسطول البحر الأسود الروسى فى الواقع. كان هذا سيسمح للولايات المتحدة بوضع أسطولها الخاص فى ميناء سيفاستوبول، مما يمنحها هيمنة عسكرية على البحر الأسود.

ردًا على ذلك، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم بعد استفتاء أيدت فيه الغالبية العظمى من سكان الجيب رحيل أوكرانيا.

على الرغم من إعلانها أنها ستدعم وقف إطلاق النار بموجب «اتفاقيات مينسك»، فقد قامت قوى الناتو بشكل منهجى بتحويل مليارات الدولارات من الأسلحة إلى أوكرانيا استعدادًا للحرب التى كان هدفها استعادة شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم.

فى عام ٢٠٢١، وافقت الحكومة الأوكرانية على استراتيجية لإعادة الاستيلاء العسكرى على شبه جزيرة القرم، والتى تم دمجها بحكم الأمر الواقع فى الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا فى نوفمبر ٢٠٢١. وطلب ضمانات قبل اندلاع الحرب بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو أوضح بوتين أنه إذا أصبحت أوكرانيا عضوًا فى الناتو، فإن الحلف بأكمله سيتعهد بدعم أوكرانيا فى حرب لاستعادة شبه جزيرة القرم. وقال إن هذا سيؤدى إلى حرب نووية بين الناتو وروسيا.

رد فعل روسى على استفزاز أمريكى غربي!

كان غزو أوكرانيا فى فبراير ٢٠٢٢ رد فعل من حكومة بوتين، كممثل لفصيل من الأوليجارشية الروسية، للدفاع عن مصالحها بينما كان يأمل فى التوصل إلى نوع من الاتفاق مع القوى الإمبريالية. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة وحلف الناتو مصممان على استخدام الحرب لتحقيق الأهداف التى أدت إلى انقلاب ٢٠١٤.

وافق الناتو على أن تصبح أوكرانيا عضوًا فى الحلف، مما يتعارض مع الادعاءات السائدة فى كل مكان من قبل وسائل الإعلام الأمريكية والنخبة السياسية بأن كانت مخاوف الحكومة الروسية بشأن عضوية أوكرانيا فى الناتو محض افتراءات.

إعلان ستولتنبرج هو وعد بإدخال الناتو فى صراع مباشر مع روسيا. كذبة «الحرب غير المبررة» لم يتم قبولها فقط والترويج لها من قبل النخبة السياسية ووسائل الإعلام التى تسيطر عليها الدولة فى الولايات المتحدة، ولكن أيضًا، بشكل مخجل، من قبل الغالبية العظمى من الأكاديميين.

بصرف النظر عن الاجتماعات التى نظمتها منظمة الشباب والطلاب الدوليين من أجل المساواة الاجتماعية (JEIIS أو IYSSE)، لم تكن هناك محاولات جادة فى الحرم الجامعى الأمريكى لشرح الخلفية والأسباب الكامنة وراء الحرب. إن الموقف الشرس للتيار المؤيد للحرب والمؤيد للإمبريالية، الذى تبنته المنظمات «الاشتراكية» اسميًا، والتى تمثل فى الواقع قطاعات مميزة من الطبقة الوسطى العليا، له أهمية خاصة.. بالفعل لقد أيدوا تماما الرواية الدعائية.

بمعنى آخر، فى هذا المنطق لتبرير الحرب لصالح أوكرانيا وضد روسيا، كل شيء يحدث وكأن مهمة «اليسار» هى دعم الأعمال العسكرية للقوى الأمريكية وحلف شمال الأطلسى، لأن العكس هو بمثابة «أداة للمعتدي": روسيا. وينتهى بيان ستولتنبرج بدعوة إلى «زيادة عمليات نقل الأسلحة إلى أوكرانيا التى ستمكنها من استعادة الأراضى التى ضمتها». من جميع النواحى، لا تعكس وجهة النظر الدولية سوى تصريحات ستولتنبرج نفسه. كل هذه القوى الاجتماعية التى دافعت عن رواية واشنطن قد كشفتها الحرب. روسيا. وكلما استمرت الحرب وانتشرت، كلما انكشف طابعها الإمبريالى.. لقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الإمبريالية الأمريكية - غير الراضية عن مجرد حل الاتحاد السوفيتي- تسعى إلى هزيمة روسيا وتقطيع أوصالها وغزوها كمقدمة لمحاولة إخضاع الصين.. هذا اليوم لم يأت وقته بعد!.

معلومات عن الكاتب:

أنطونيو باردو.. ناشط فرنسى، ينضم للحوار بهذا المقال الذى يكشف فيه أساليب واشنطن فى تعاملها مع القضية الأوكرانية، منذ عدة سنوات، ودور المخابرات المركزية الأمريكية فى إزاحة حكومة أوكرانيا التى كانت تعارض التدخلات الغربية فى البلاد.

