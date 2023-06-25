صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.04 % ليصل إلى 17,719.68 نقطة.

كما ارتفع مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.54 % ليصل إلى مستوى 3,535.48 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 5,247.89 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.42 %، ليصل إلى مستوى 3,270.07 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.21 % ليصل إلى مستوى 21,504.04 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.05 %، وصولا إلى 7,420.46 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.57%، وصولا الي مستوى 2,966.64 نقطة.