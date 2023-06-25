“تعليم مطروح” تنظم ورشة عمل لصقل المهارات الأدبية للطلاب

صرح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، أنه استمرارا لتفعيل الأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية نظمت إدارة الموهوبين ورشة عمل للطلاب بعنوان "كيف تكتب قصة قصيرة" حاضر فيها الدكتور محمود قنديل عضو نادي أدباء مطروح ومدير إدارة التخطيط.

وأوضح شحاته أن ورشة العمل شملت محاضرة أدبية للدكتور قنديل، أوضح فيها ماهية القصة القصيرة ومراحل كتابتها من حيث تحديد الفكرة ثم الهدف منها، كذلك البداية والنهاية والقصة.

وأوضح للطلاب المشاركين في الورشة من خلال ذكر عدة أمثلة لاشهر القصص القصيرة في الأدب العربي خاصة للأديب المصري العالمي الدكتور يوسف إدريس.

وأضاف شحاته أن المحاضر أجرى حلقة نقاشية مع الطلاب المشاركين في الورشة للرد على استفساراتهم الأزلية واستمع لبعض نماذج القصة القصيرة من بعض الطلاب الموهوبين أدبيا.