ads
الأحد 25 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الطريق إلي باريس.. موعد مباراة المنتخب الأوليمبي أمام النيجر اليوم

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يخوض اليوم منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم مباراة قوية فى افتتاح مشوار الفراعنة ضد منتخب النيجر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتقام مباراة منتخب مصر الأولمبي اليوم أمام منتخب النيجر فى تمام الساعه 8 مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة، وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب، والخاسران على المركز الثالث.

المنتخب الاوليمبي النيجر بطولة الأمم الأفريقية