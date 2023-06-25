الطريق إلي باريس.. موعد مباراة المنتخب الأوليمبي أمام النيجر اليوم

يخوض اليوم منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم مباراة قوية فى افتتاح مشوار الفراعنة ضد منتخب النيجر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



وتقام مباراة منتخب مصر الأولمبي اليوم أمام منتخب النيجر فى تمام الساعه 8 مساءًا بتوقيت القاهرة.



ويتأهل أصحاب المراكز من الأول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة، وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب، والخاسران على المركز الثالث.