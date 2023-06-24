شوبير يفجر مفاجأة بشأن توقيع سيف جعفر لبيراميدز

فجر الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن توقيع سيف فاروق جعفر، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لصالح نادي بيراميدز.



وغرد شوبير عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: "مفاجأه سيف فاروق جعفر وقع لمدة 4 سنوات مع بيراميدز بشكل نهائي".



شوبير عبر تويتر

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في وقت سابق تجديد عقد سيف فاروق جعفر صاحب الـ 24 عاما، لمدة 4 سنوات مقبلة.

وجدير أن عقد سيف فاروق جعفر، ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد، في حال عدم تمديد تعاقده مع القلعة البيضاء.